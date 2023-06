Apple führt nach langer Zeit Offline Maps ein

9. Juni 2023 - Gut elf Jahre nach dem Launch von Apple Maps reicht Apple die Offline-Funktionalität nach. Die neuen Features werden mit iOS 17 erscheinen.

Die offizielle Karten-App von Apple als Konkurrenz zu Google Maps wurde bereits 2012 eingeführt. Doch es hat elf Jahre gedauert, bis die Möglichkeit gekommen ist, Apple Maps auch offline zu nutzen. Apple selber bestätigt das kommende Feature in diesem Artikel. Demach werden Apple User ab dem Erscheinen von iOS 17 die Möglichkeit haben, den Kartendienst auch ohne Internetverbindung zu nutzen.Analog zu Google Maps wird es bei Apple Maps möglich sein, einen Kartenausschnitt zum Download auszuwählen. Anschliessend ist es im gewählten Gebiet möglich, die Suchfunktion anzuwenden oder die Navigation zu nutzen. Die offline gespeicherten Kartenausschnitte lassen sich auch auf die Apple Watch übertragen.Zusätzlich zu den Offline-Karten wird Apple Maps in der Lage sein, die Echtzeit-Verfügbarkeit von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, sortiert nach Steckertyp und Ladenetzwerk, anzuzeigen. Apple bietet bereits eine ähnliche Funktion namens EV Routing an. Die Funktion funktioniert über Carplay und ermöglicht es Apple Maps, die Ladestatistiken von Fahrzeugen zu verfolgen und eine Route vorzuschlagen, welche an einer kompatiblen Ladestation liegt.Wer die neuen Funktionen noch vor dem Erscheinen von iOS 17 ausprobieren möchte, kann stattdessen die bereits verfügbare Beta-Version herunterladen. Es ist allerdings noch mit Bugs in der Software zu rechnen. (adk)