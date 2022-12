Apple Maps wird besser

(Quelle: Apple)

16. Dezember 2022 - Mit einem grossen Update bringt Apple das Redesign und zahlreiche neue Features in seiner Karten-App in die Schweiz. Nutzer in den USA und weiteren Ländern wie Deutschland kamen schon früher in den Genuss der Neuerungen.

Apple hat seinem Kartendienst und der zugehörigen App ein Update verpasst, das für Nutzer in der Schweiz und in Liechtenstein sowie in den Benelux-Staaten deutliche Verbesserungen bringt. Dazu gehören eine schnellere und genauere Navigation, umfassende Ansichten von Strassen, Gebäuden, Parks, Flughäfen und Einkaufszentren sowie Sehenswürdigkeiten wie die Burgen von Bellinzona in 3D.Bei der Navigation glänzt Apple Maps nun mit Wegbeschreibungen in natürlicher Sprache via Siri, Spurdarstellungen, Hinweisen auf Tempo- und Ampelkameras sowie ab iOS 16 Routen mit bis zu 15 Stopps. Maps kann neu auch Fahrer bestimmter Elektrofahrzeuge beim Planen von Fahrten mit Ladestopps helfen, indem es Höhenänderungen und andere Faktoren auf einer Route analysiert. Aber auch die Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln gehen nicht leer aus: Haltestellen in der Umgebung lassen sich leichter finden, Lieblingslinien kann man neu anpinnen. Und ab iOS 16 gibt es zusätzlich Tarifinformationen sowie die Möglichkeit, Tickets im iOS-Wallet zu speichern.Das neue Feature Look Around (Umsehen) zeigt interaktive Strassenansichten in hoher Auflösung mit 3D-Fotos und nahtlosen Übergängen. Fussgänger können ihre Route mit Augmented Reality immersiv anreichern: Mit dem iPhone Gebäude in der Umgebung scannen, und Maps zeigt eine detaillierte Beschreibung als Overlay. (ubi)