Apple ermöglicht Multi-Stopp in Maps

18. Juli 2022 - Die Nutzer von Apples Maps App dürfen sich unter iOS 16 über eine praktische Neuerung freuen: Sie können auf ihrer Route künftig mehrere Stopps hinzufügen. Diese Routen werden über die Geräte hinweg synchronisiert.

Apple hat mit dem Release der ersten öffentlichen Beta-Version von iOS 16 ("Swiss IT Magazine" berichtete ) wie während des WWDC angekündigt die Funktionalität der Maps-Anwendung aufgebohrt. Neu können die Nutzer mehrere Stopps auf ihrer Route hinzufügen. Diese Zwischenstopps können auch auf einem Mac geplant und anschliessend mit dem iPhone synchronisiert werden, wie "9to5mac" schreibt . Des weiteren liefert die App neuerdings Informationen zu den Transportkosten. Und last but not least sollen in einigen Städten touristische Plätze und weitere Locations detaillierter angezeigt werden. Von den Neuerungen in Apple Maps unter iOS 16 sollen auch die Anwender in der Schweiz profitieren. (af)