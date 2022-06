Apple bringt Serienbrieffunktion in Pages zurück

(Quelle: Apple)

23. Juni 2022 - Apple hat die Version 12.1 seiner iWork-Office-Programme veröffentlicht. Der Release bringt die lang vermisste Serienbrief-Funktion in Pages zurück.

Apple hat seine Office-Suite iWork auf die Version 12.1 aufdatiert. Der Release bringt einige Neuerungen mit sich – erwähnenswert ist dabei insbesondere die Serienbrieffunktion in Pages. Diese wurde nämlich vor Jahren, als iWork mit Version 5.0 auf alle Apple-Plattformen ausgeweitet wurde, aus Pages entfernt und wird seit damals von den Usern schmerzlich vermisst.Nun wird es in Pages aber wieder möglich, mittels Serienbrieffunktion personalisierte Briefe oder Umschläge für mehrere Empfänger auf Knopfdruck zu erstellen. Die entsprechenden Daten können dabei aus dem Adressbuch oder einer Tabelle bezogen werden, so wie man das von Microsoft Office kennt. Daneben finden sich in Pages neue Vorlagen – etwa für Ereigniseinladungen, Zeugnisse oder Zertifikate. Für Numbers verspricht Apple eine verbesserte Leistung beim Einfügen von Zeilen und Spalten in grossen Tabellen. Und für Keynote 12.1 ist die Rede von neuen, dynamischen Hintergründen, die sich kontinuierlich bewegen, während man von einer Folie zur nächsten wechselt. Zudem können Slides, die in einer Gruppe zusammengefasst sind, en bloc übersprungen werden. (mw)