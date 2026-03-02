cnt
Google Workspace Enterprise Plus: Anhänge neu bis 50 MB
Quelle: Depositphotos

Google Workspace Enterprise Plus: Anhänge neu bis 50 MB

Gmail-Kunden mit Google-Workspace-Abo der Stufe Enterprise Plus können künftig, sofern vom Administrator freigeschaltet, Attachments bis zur Grösse von 50 Megabyte versenden. Bisher lag die Grenze bei 25 MB.
2. März 2026

     

Dem Versand von umfangreichen Präsentationen und hochauflösenden Bilddateien per E-Mail steht traditionell eine Maximalgrösse für Attachments entgegen. Im Fall von Gmail lag diese bisher für Kunden mit Abo Google Workspace Enterprise Plus bei 25 Megabyte. Jetzt erhöht Google diese Grenze auf 50 MB. Und da sich die Datenmenge auf dem E-Mail-Versandweg aufgrund der verwendeten Base64-Encodierung zusätzlich um durchschnittlich rund ein Drittel vergrössert, wurde auch die Obergrenze für den Empfang von E-Mails angehoben, nämlich auf 70 MB. In der Praxis dürften sich damit neu Originaldateien bis um die 35 MB problemlos verschicken lassen.


Mit der neuen Regelung gleicht sich der E-Mail-Versand bei Google in Richtung der Gegebenheiten von Exchange Online an, wo bereits heute Attachments bis 150 MB möglich sind. Umfangreiche E-Mails von Exchange-Nutzern an Gmail-Nutzer dürften in Zukunft somit Google-seitig weniger oft abgelehnt werden. Die Umstellung auf die neue Maximalgrösse erfolgt jedoch nicht automatisch. Sie muss von einem Administrator in den Einstellungen von Google Workspace zuerst freigegeben werden, die Nutzer können dies nicht selbst tun. Nach erfolgter Freigabe kann es laut Google bis zu zwei Wochen dauern, bis die neue Grenze definitiv gilt. Und für Gmail-Nutzer ohne Enterprise-Plus-Abo bleibt das Limit bei 25 MB. (ubi)


