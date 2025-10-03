cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google führt in Gmail End-to-end-Verschlüsselung für alle ein
Quelle: Depositphotos

Google führt in Gmail End-to-end-Verschlüsselung für alle ein

Google ermöglicht in Gmail die End-to-end-Verschlüsselung für E-Mails an beliebige Adressen, auch wenn der Empfänger einen anderen Maildienst nutzt. Voraussetzung sind Google Workspace Enterprise Plus und das Add-on Assured Controls.
3. Oktober 2025

     

Nutzerinnen und Nutzer der clientseitigen Verschlüsselung (CSE) in Gmail können jetzt End-to-end-verschlüsselte Nachrichten an jede Adresse senden, nicht nur innerhalb des eigenen Systems, wie Google in einem Blogpost schreibt. Externe erhalten eine Benachrichtigung und lesen die Nachricht über ein sicheres Portal mit einem temporären Google-Gastkonto, ohne spezielle Software oder Schlüsseltausch.

Das Unternehmen betont, dass die neue Option den Aufwand für IT-Teams und Endanwender gering hält und zugleich Datensouveränität, Datenschutz und Sicherheitskontrollen wahren soll. Für den Versand aktivieren Absender die CSE wie gewohnt in Gmail, danach wird die Mail verschlüsselt versendet.


Administratoren müssen den externen Versand zuerst freischalten. Die Einstellung ist standardmässig deaktiviert und lässt sich auf Organisations- und Gruppenebene aktivieren. Für berechtigte Endnutzer erscheint die Funktion automatisch, sobald CSE in der Organisation eingerichtet ist.

Der Rollout startete am 30. September 2025 und erfolgt schrittweise. Laut Google dauert es bis zu 15 Tage, bis die Funktion in den betroffenen Domains auftaucht. Verfügbar ist das Angebot für Google Workspace Enterprise Plus mit dem Add-on Assured Controls. (dow)
(Quelle: Google)
(Quelle: Depositphotos)


Weitere Artikel zum Thema

Gmail-Sicherheitswarnung entpuppt sich als Falschmeldung

 2. September 2025 - Google erklärt, die kursierenden Meldungen über eine angebliche Massenwarnung an alle Gmail-Nutzenden seien falsch: Es gab keinen solchen Sicherheitsalarm, und die bestehenden Schutzmechanismen blockieren weiterhin über 99,9 Prozent der Phishing- und Malware-Versuche.

Gmail bekommt Abo-Management für Newsletter

 9. Juli 2025 - Google führt in Gmail eine neue Funktion ein, mit der Nutzerinnen und Nutzer ihre E-Mail-Abonnements einfacher verwalten und unerwünschte Newsletter zentral abbestellen können.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Der Schlüssel zur Datensicherheit im öffentlichen Sektor
Support-Ende bei Microsoft - und was nun?
Wenn aus E-Mails Einfallstore werden: Cloud-Schutz mit System
Praxisnahes KI-Studium: CAS AI Engineering an der FFHS überzeugt
Lokale Stärke trifft globale Grösse
Gefunden: Moderne Virtualisierung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER