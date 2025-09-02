cnt
Gmail-Sicherheitswarnung entpuppt sich als Falschmeldung
Quelle: Depositphotos

Gmail-Sicherheitswarnung entpuppt sich als Falschmeldung

Google erklärt, die kursierenden Meldungen über eine angebliche Massenwarnung an alle Gmail-Nutzenden seien falsch: Es gab keinen solchen Sicherheitsalarm, und die bestehenden Schutzmechanismen blockieren weiterhin über 99,9 Prozent der Phishing- und Malware-Versuche.
2. September 2025

     

Google stellt klar, dass keine flächendeckende Sicherheitswarnung an sämtliche Gmail-Konten verschickt wurde und die Abwehrsysteme weiterhin effektiv arbeiten. In Umlauf waren Berichte, wonach Google alle 2,5 Milliarden Gmail-Konten gewarnt habe – teils in Verbindung mit einem vermeintlichen Salesforce-Vorfall. Dem widerspricht Google und betont, dass kein spezifischer Vorfall vorliege, der alle Gmail-Nutzenden betreffe.

Google verweist zugleich darauf, Sicherheit äusserst ernst zu nehmen, kontinuierlich zu investieren und sachlich über Risiken sowie Gegenmassnahmen zu kommunizieren. Falschinformationen in diesem Bereich erzeugten unnötige Verunsicherung, daher sei präzise Darstellung wichtig.


Als zusätzliche Vorsorge empfiehlt Google den Einsatz von Passkeys und einer starken Zwei-Faktor-Authentifizierung jenseits von SMS-Codes (etwa per Authenticator-App). Zudem rät das Unternehmen, bewährte Hinweise zur Erkennung und Meldung von Phishing zu befolgen. (dow)


