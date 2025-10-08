cnt
Gmail beendet Gmailify und POP Anfang 2026
Gmail beendet Gmailify und POP Anfang 2026

Ab Januar 2026 streicht Google in Gmail zwei Funktionen für Fremdkonten: Gmailify und den POP-Abruf. Für Nutzer heisst das, dass sich Gmail-Extras nicht mehr auf externe Postfächer anwenden lassen und E-Mails von Drittanbietern nicht mehr per POP in Gmail eingeholt werden können.
8. Oktober 2025

     

Ab Januar 2026 fallen laut einer Mitteilung von Google, Gmailify und POP in Gmail weg. Das bedeutet konkret, dass Spamfilter, Posteingangskategorien, verbesserte Smartphone-Benachrichtigungen und die schnelle Suche mit erweiterten Operatoren nicht mehr auf verknüpfte Drittanbieter-Konten angewendet werden. In der Web-Oberfläche verschwindet ausserdem die Option "Nachrichten von anderen Konten abrufen".

Gmailify war bislang die Brücke, um den Komfort von Gmail auf externe Konten zu übertragen. POP diente dem periodischen Abholen von Nachrichten auf ein einzelnes Gerät und synchronisierte nicht in Echtzeit. Künftig empfiehlt Google IMAP, das Zustände wie gelesen oder gelöscht zwischen Geräten synchron hält und so den laufenden Abgleich erleichtern soll.


Wer weiterhin Mails eines anderen Anbieters in Gmail lesen und senden möchte, soll das Fremdkonto laut Mitteilung in der Gmail-App einbinden. Die App nutze dafür eine standardisierte IMAP-Verbindung. IMAP wird laut Google beim jeweiligen Mail-Provider in den Kontoeinstellungen aktiviert. In Unternehmen und Bildungseinrichtungen sollen Administratoren E-Mail-Daten bei Bedarf mit dem Google-Dienst zur Datenmigration in Workspace übertragen können. (dow)


Google führt in Gmail End-to-end-Verschlüsselung für alle ein

 3. Oktober 2025 - Google ermöglicht in Gmail die End-to-end-Verschlüsselung für E-Mails an beliebige Adressen, auch wenn der Empfänger einen anderen Maildienst nutzt. Voraussetzung sind Google Workspace Enterprise Plus und das Add-on Assured Controls.

Gmail-Sicherheitswarnung entpuppt sich als Falschmeldung

 2. September 2025 - Google erklärt, die kursierenden Meldungen über eine angebliche Massenwarnung an alle Gmail-Nutzenden seien falsch: Es gab keinen solchen Sicherheitsalarm, und die bestehenden Schutzmechanismen blockieren weiterhin über 99,9 Prozent der Phishing- und Malware-Versuche.

Gmail bekommt Abo-Management für Newsletter

 9. Juli 2025 - Google führt in Gmail eine neue Funktion ein, mit der Nutzerinnen und Nutzer ihre E-Mail-Abonnements einfacher verwalten und unerwünschte Newsletter zentral abbestellen können.


