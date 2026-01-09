Gmail bekommt KI-Funktionen via Gemini 3

Wie Microsoft ist auch Google
eifrig dabei, KI-Sprachmodelle an allen Ecken und Enden der Produkt- und Servicepalette zu implementieren. Nachdem bereits Google Search und Google Photos mit KI-Funktionen gespickt wurden, ist jetzt Gmail an der Reihe. Der mit über drei Milliarden Nutzern grösste Maildienst der Welt soll nun ein KI-Upgrade erfahren, dass im wesentlichen auf Googles Sprachmodell Gemini 3 basiert.
Wie der Konzern in einem Blog Post ankündigt
, wird Gemini 3 ähnliche Funktionen bereitstellen wie das Microsoft-Pendant Copilot. So werden von langen Mail-Threads Zusammenfassungen erstellt inklusive Herausstreichen der wichtigsten Punkte. Auch lässt sich Gmail neu per natürlicher Sprache abfragen, worauf dann wie in der Google Suche die KI-generierte Antwort bereitgestellt wird. Die Abfrage per natürlicher Sprache wird allerdings nur den Google-AI-Pro- und Ultra-Abonnenten zur Verfügung gestellt, während die Zusammenfassungen von allen Gmail-Kunden genutzt werden können.
Für alle User kostenlos sind auch die KI-Funktionen Schreibhilfe und Antwortvorschläge. Mit dem ersten Feature lassen sich Mailtexte auf Basis von wenigen Beschreibungen erstellen, während die zweite Funktion per Mausklick wählbare Kurzantworten zur Verfügung stellt. Wiederum nur für die zahlende Klientel verfügbar sind derweil erweiterte Grammatikprüfung wie auch eine Stiloptimierung.
Noch in der Testphase ist schliesslich ein neuer Posteingangsfilter, der in der Lage sein soll, Mails zu priorisieren und wichtige Mails zu identifizieren. Alle genannten KI-Funktionen werden derzeit in den USA in englischer Sprache ausgerollt. In den kommenden Monaten will Google das Gmail-Update auch in anderen Sprachen und Regionen bereitstellen.
(rd)