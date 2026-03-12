Apple patcht iOS und iPadOS für ältere Geräte

Apple
hat eine ganze Reihe von Sicherheitsupdates für ältere Desktop- und Mobile-Betriebssysteme veröffentlicht. Mit den Aktualisierungspaketen adressiert der iPhone-Hersteller ein Sicherheitsleck, das von Googles Threat Intelligence Group anfangs März publik gemacht
wurde. Die Sicherheitsforscher haben ein Exploit Kit namens Coruna identifiziert, das iPhone-Systeme mit iOS-Version 13 bis 17.2.1 im Visier hat.
Apple hat nun die Updates 15.8.7 und 16.7.15, jeweils für iOS und iPadOS, veröffentlicht. Mit dem Update 15.8.7 werden jeweils vier sicherheitsrelevante Schwachstellen behoben; eine davon findet sich laut Changelog
im Kernel, die verbleibenden drei in der Browser-Engine Webkit. Mit der Version 16.7.15
wird derweil nur eine Schwachstelle behoben. Die Lecks können allesamt dazu missbraucht werden, einen Rechner komplett zu übernehmen, und werden in der Coruna-Malware als Teil der Exploit-Chain verwendet.
(rd)