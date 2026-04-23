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Apple veröffentlicht iOS und iPadOS 26.4.2
Quelle: Depositphotos

Apple veröffentlicht iOS und iPadOS 26.4.2

Apple hat die iOS- und iPadOS-Versionen 26.4.2 frei gegeben. Mit dem Update werden hauptsächlich kleinere, nicht näher bezeichnete Fehler korrigiert.
23. April 2026

     

Apple hat seine Mobile-Betriebssysteme iOS und iPadOS auf die Versionen 26.4.2 aktualisiert. Mit dem Update werden in erster Linie nicht näher bezeichnete Fehlerkorrekturen vorgenommen und Sicherheitsschwachstellen ausgemerzt. Welche Korrekturen im Detail ausgeführt wurden, gibt Apple wie üblich nicht bekannt. Apple teilt lediglich mit, dass mit dem Update ein unter der Kennung CVE-2026-28950 laufendes Problem bei den Benachrichtigsdiensten gefixt wurde. Benachrichtigungen, die zum Löschen markiert wurden, konnten fälschlicherweise auf dem Gerät gespeichert bleiben.

Auf kompatiblen Geräten wird der Download wie üblich über die Systemeinstellungen zur Verfügung gestellt. Das Update ist für iPhones 11 und später, das iPad Pro 12,9 Zoll der dritten Generation und später, das iPad Pro 11 Zoll der ersten Generation und später, das iPad der 8. Generation sowie das iPad Mini der 5. Generation und später vorgesehen.


Bevor Apple im Juni anlässlich der hauseigenen Entwicklerkonferenz iOS 27 vorstellen wird, wird voraussichtlich mit iOS 26.5 noch einmal ein Minor-Update erwartet. (rd)


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