Microsoft veröffentlicht erste MS-DOS-Version als Open Source

Anlässlich des 45. Geburtstags des DOS-Betriebssystems hat Microsoft
den Quellcode der frühesten Version als Open Source freigegeben und bei Github eingestellt. Der von Tim Paterson verfasste Quellcode inklusive handschriftlicher Notizen wurde von einem Historiker-Team gescannt und transkribiert, wie Microsoft in einem Blog Post
erläutert. Die Listings enthalten den Quellcode des genau vor 45 Jahren erschienenen 86-DOS-1.00-Kernels wie auch diverse Development Snapshots des PC-DOS -1.00-Kernels. Die Transkriptionen stehen im Github-Repository DOS-History
zur Einsicht bereit.
In der Geschichte Microsofts spielte 86-DOS eine initiale Rolle. 1980 wurde Bill Gates damit beauftragt, für den IBM PC ein Betriebssystem zu erstellen. Gates begann allerdings nicht von Grund auf, sondern erwarb von Tim Paterson respektive seinem Arbeitgeber Seattle Computer Products zum Preis von 50'000 Dollar dessen 86-DOS, auf dessen Basis in der Folge Microsofts MS-DOS entwickelt wurde.
Mirosoft hat bereits verschiedentlich historische DOS-Versionen als Open Source freigegeben. So wurde schon 2014 der Quellcode von MS-DOS 1.1 und 2.0 freigegeben. Vier Jahre darauf folgten die Versionen 1.25 und 2.0 und erst 2024 wurde auch der Quellcode von MS-DOS 4.0 veröffentlicht.
(rd)