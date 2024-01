Neuer Vorgänger von MS-DOS und Windows aufgetaucht

Auf der gemeinnützigen Online-Bibliothek Internet-Archive ist ein Bild der Original-Diskette sowie eine Kopie von 86-DOS in der Version 0.1-C publiziert worden, wie "winfuture.de" berichtet Im Jahr 1980 benötigte der Programmierer Tim Paterson, der zu diesem Zeitpunkt für die Firma Seattle Computer Products arbeitete, ein Betriebssystem für ein von ihm entwickeltes Computer-Board. Ursprünglich nannte er sein OS "Quick and Dirty Operating System" (QDOS). Für die Vermarktung wurde es dann in 86-DOS umbenannt.Im selben Jahr entwickelte IBM seinen ersten Personal Computer und war auf der Suche nach einem Betriebssystem. Microsoft kaufte 86-DOS und entwickelte es zu MS-DOS weiter. In Verbindung mit dem originalen IBM-PC wurde es auch als PC-DOS vertrieben.Die jetzt veröffentlichte Version 0.1 aus dem Jahre 1980 ist die älteste bisher bekannte Fassung, bisher war auf Internet Archive nur die Version 0.34 verfügbar. Die 5,25-Zoll-Diskette, auf der 86-DOS 0.1 verfügbar war, enthielt lediglich neun Dateien, darunter beispielsweise COMMAND.COM und EDLIN.COM (frühe Fassung eines simplen Editors). Zudem ist mit CHESS.COM wohl eines der ältesten Spiele verfügbar, das auf einer Intel-CPU genutzt werden konnte. (cma)