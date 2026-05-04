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Schweizer KMU sind noch nicht E-ID-Ready
Quelle: eid.admin.ch

Schweizer KMU sind noch nicht E-ID-Ready

Bis Ende Jahr soll die E-ID am Start sein. Bis dahin müssten Unternehmen entsprechende Projekte im besten Fall bereits abgeschlossen haben. Das dürfte für die meisten aber knapp werden, wie eine Studie zeigt.
4. Mai 2026

     

Seit der extrem knappen Abstimmung im September 2025 steht fest, dass die Schweizer E-ID zeitnah eingeführt wird. Laut den Verantwortlichen vom Bund könnte der Betrieb sogar noch im laufenden Jahr 2026 starten. Die Hochschule Luzern hat nun die E-ID-Readiness der Schweizer KMU-Landschaft untersucht und kommt zu einem recht kritischen Ergebnis: Die allermeisten Schweizer KMU sind laut den Studienautoren nämlich schlecht auf die E-ID vorbereitet.

Die Studie hat mit 78 befragten Schweizer KMU einen recht kleinen Scope, zeigt aber sicher eine Tendenz: Wenn es dem wirklich gelingt, die E-ID so stark voranzutreiben und noch 2026 an den Start zu bringen, müsste zumindest ein Teil der KMU nun sehr schnell reagieren und entsprechenden Lösungen einführen. Konkret haben aber erst gut 20 Prozent eine entsprechende Lösung eingeführt, weitere 21,8 Prozent sind in der Planung oder Umsetzung. Rund 36 Prozent planen nicht, E-ID-spezifische Lösungen einzuführen, während die restlichen rund 20 Prozent das Thema erst in Betracht zieht.


Die Herausforderungen für die KMU sind laut Studie dabei besonders Themen wie Integration und Schnittstellen sowie mangelndes Wissen und Verständnis. Ausserdem sorgt das Thema Deepfakes bei den Schweizer Unternehmen für Skepsis rund um die E-ID.

Viele KMU geben daher an, im Moment abwarten zu wollen. Die Studienautoren warnen aber: Wer zu lange wartet, riskiert kurzfristigen Druck und damit unter Umständen Folgeprobleme wie höhere Integrationskosten. (win)


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