Schweizer Domains sind schlecht auf KI-Suche vorbereitet

KI-Barometer, hinter dem die Appenzeller KI-SEO- und Webagentur Webevolve steht, hat eine Untersuchung durchgeführt, die sich mit der KI-Bereitschaft von .ch-Domains beschäftigt. Denn laut den Autoren verändert sich das Suchverhalten der Nutzerschaft derzeit massgeblich: Statt sich auf die Resultate einer Suchmaschine zu verlassen, die auf klassischer Suchmaschinenoptimierung (SEO), orientieren sich Suchende immer mehr an den Ergebnissen und Empfehlungen, die von den KI-Features von Suchmaschinen präsentiert werden.
Im Rahmen dieser Schweizer Web-Studie wurde daher nicht geprüft, ob eine Such-KI eine Website vorschlägt, sondern ob die Schweizer Websites gezielt steuern, welche Informationen sie für KI-Crawler zur Verfügung stellen. Gesucht wurde konkret nach strukturierten Daten, Überschriften, Meta-Angaben, robots.txt und llms.txt.
Knapp 2,46 Millionen Domains mit .ch-Endung wurden getestet, 1,74 Millionen davon aktiv. 1,46 Millionen Domains lieferten HTTP 200 und flossen damit in die nachfolgende Wertung ein.
Das Ergebnis ist etwas ernüchternd: Nur 2,1 Prozent aller Domains blockieren mindestens einen Crawler der grossen KI-Unternehmen per robots.txt, der Rest sperrt die Datenstaubsauger der KI-Riesen nicht aus. Weiter gäbe es mit llms.txt eine Datei, die KI-Systemen erklären könnte, was eine Website anbietet. Werden automatisiert erstellte llms.txt-Dateien ausgeklammert, bleiben noch rund 10 Prozent, die ein solches einsetzen. In der Kategorie strukturierte Daten wiederum zeigt sich, dass zwar etwa ein Viertel der Websites solche verwendet, aber nur in 2,7 Prozent der Fälle die Vollständigkeit gewährleistet ist – beim Rest fehlen zentrale Informationen wie etwa Firmenadressen oder Produktangaben. Und auch bei den Basics hapert es: So haben etwa mehr als die Hälfte der geprüften Domains keine Meta-Description.
Die grösste Baustelle sieht KI Barometer daher bei den Grundlagen: Verständliche Seitenbeschreibungen, klare Überschriften, mobile Darstellung, strukturierte Daten und explizite Regeln für KI-Crawler wären mindestens nötig, um die Website für die KI-Suche bereit zu machen.
Die ganze Studie kann hier eingesehen werden.
(win)