Schweizer Domains sind schlecht auf KI-Suche vorbereitet

KI-Barometer, hinter dem die Appenzeller KI-SEO- und Webagentur Webevolve steht, hat eine Untersuchung durchgeführt, die sich mit der KI-Bereitschaft von .ch-Domains beschäftigt. Denn laut den Autoren verändert sich das Suchverhalten der Nutzerschaft derzeit massgeblich: Statt sich auf die Resultate einer Suchmaschine zu verlassen, die auf klassischer Suchmaschinenoptimierung (SEO), orientieren sich Suchende immer mehr an den Ergebnissen und Empfehlungen, die von den KI-Features von Suchmaschinen präsentiert werden.Im Rahmen dieser Schweizer Web-Studie wurde daher nicht geprüft, ob eine Such-KI eine Website vorschlägt, sondern ob die Schweizer Websites gezielt steuern, welche Informationen sie für KI-Crawler zur Verfügung stellen. Gesucht wurde konkret nach strukturierten Daten, Überschriften, Meta-Angaben, robots.txt und llms.txt.Knapp 2,46 Millionen Domains mit .ch-Endung wurden getestet, 1,74 Millionen davon aktiv. 1,46 Millionen Domains lieferten HTTP 200 und flossen damit in die nachfolgende Wertung ein.