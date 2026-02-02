Switch verwaltet TLD .ch weiterhin

Das Bundesamt für Kommunikation gibt bekannt, dass die Stiftung Switch
weiterhin für die Verwaltung der Internet-Domain .ch zuständig sein soll. Ausschlaggebende Faktoren für die Weiterführung der Zusammenarbeit seien die betriebliche Kontinuität, die Erfüllung der Sicherheitsanforderungen und die Zufriedenheit der betroffenen Akteure auf dem Markt. Der neue Vertrag mit Switch tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.
Mit dem Entscheid will das Bakom
unter anderem sicherstellen, dass die Verfügbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit der digitalen Dienste auf .ch-Adressen gewährleistet bleibt und gefördert wird. Eine Umfrage vom März 2025 habe zudem ergeben, dass die Schweizer Teilnehmer auf dem Markt für Internet-Domainnamen mit den Leistungen von Switch sehr zufrieden sind. Es habe keine Opposition gegen die Fortsetzung der Zusammenarbeit gegeben.
Mit den Umfrageergebnissen im Hintergrund und auf Basis des Fernmeldegesetzes hat das BAKOM nun beschlossen, die Funktion des Registrars für .ch erneut direkt an Switch zu übertragen. Der neue Vertrag gilt für fünf Jahre, umfasst die bisherigen Aufgaben praktisch unverändert und kann einmalig verlängert werden. Switch ist seit 2003 im Auftrag des Bundes als .ch-Registrar tätig. Die Stiftung verwaltet in dieser Funktion die nationale Datenbank der .ch-Domains und sorgt für die Verknüpfung mit dem weltweiten Domainnamen-System (DNS) sicher. Sie darf aber keine .ch-Domains direkt an Endkunden verkaufen.
(ubi)