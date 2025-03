Neue Cloud-Infrastruktur Switch Cloud für Hochschulen

Den Schweizer Bildungs- und Forschungsinstitutionen steht ab sofort eine neue Cloud-Infrastruktur zur Verfügung: Die Switch Cloud biete maximale digitale Souveränität und Sicherheit, betont Switch als Digitalisierungspartner der Schweizer Hochschulen. An der Entwicklung der neuen Cloud waren denn auch die Hochschulen massgeblich beteiligt, von der Ausgestaltung über den Datenzugriff bis hin zur Preisfestlegung.Physisch existiert die Switch Cloud an zwei ISO-zertifizierten Standorten von Green in Dielsdorf und Lupfig. Für den Datenverkehr mit der Cloud nutzen die Hochschulen das ebenfalls von Switch bereitgestellte Hochleistungsnetzwerk Switch LAN. Dank der Integration der Cloud-Standorte in Switch LAN sollen die Hochschulen von ausfallsicherem Betrieb, kostenlosem Download und Datenübertragungsraten von 100 Gigabit pro Sekunde profitieren. Darüber hinaus ist Switch LAN direkt mit allen anderen europäischen Wissenschaftsnetzwerken verbunden.Die Switch Cloud tritt schrittweise an die Stelle der bisherigen Infrastruktur Switch Engines und erweitert diese um zukunftsweisende Lösungen, wie Switch festhält. Das Angebot umfasst unter anderem Compute-, Storage- und Backup-Leistungen, Security, Container Management und Application Management, Networking und Observability. Niklaus Lang, CIT Kreis Strategy & Stakeholdermanagement der Fachhochschule Nordwestschweiz zur neuen Cloud: "Switch Cloud erweitert unser eigenes Datacenter und entlastet uns im operativen Betrieb. Gleichzeitig bietet sie uns eine sichere Alternative zu Hyperscalern für sensible Daten. Die Kombination von Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz passt zu unseren Anforderungen." (ubi)