Neues Cloudangebot für Schweizer Hochschulen

(Quelle: alibabacloud)

10. November 2022 - Switch möchte mit einem neuen Cloud-Angebot auf die Nutzerbedürfnisse von Bildungs- und Forschungsinstitutionen eingehen.

Switch kündigt mit Switch Cloud ein neues Angebot an, das auf spezifische Bedürfnisse des Schweizer Bildungs-, Forschungs- und Innovationssystems zugeschnitten ist. Der Dienst bietet den Nutzenden die Möglichkeit, sich in die Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Cloud-Lösung einzubringen und setzt höchste Standards an Sicherheit und Leistung. Sie ist eine Ergänzung zu bestehenden Cloud-Angeboten, insbesondere für Anwendungen mit besonders schützenswerten Daten."Nutzende unserer Cloud-Lösung haben Zugang zu einem einzigartigen Zusammenarbeitsmodell, indem sie gegenwärtige und künftige Herausforderungen in die Ausgestaltung und Weiterentwicklung von Switch Cloud einbringen können", betont Head of Sourcing, Architecture and Operations Visho Jesudasan. Die Cloud-Lösung wird in ISO-zertifizierten Datacentern von Green in Schlieren und Lupfig betrieben und weiterentwickelt. Sie läuft auf Hardware-Technologie von IBM. Geplant ist, dass in der zweiten Hälfte von 2023 erste Projekte auf der neuen Cloud realisiert werden.(adk)