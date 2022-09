Apple lanciert Xcode Cloud

(Quelle: Apple)

5. September 2022 - Apples Continuous-Integration-Dienst Xcode Cloud mit Cloud-basierten Build- und Test-Möglichkeiten ist nun offiziell lanciert, nachdem er seit Herbst 2021 ausgiebig getestet wurde.

Apple hat seine Cloud-basierte Continuous-Integration-Plattform Xcode Cloud nach einer Betaphase ("Swiss IT Magazine" berichtete ) als Ergänzung zur Entwicklungsumgebung Xcode 13 offiziell freigegeben. Xcode Cloud ist in Xcode integriert und lässt sich ab der Xcode-Version 13.4.1 nutzen. Voraussetzung ist eine Mitgliedschaft in Apples Developer Program. Mit dem Service können rechenaufwendige Operationen wie Kompilieren und automatisches Testen vom Mac des Entwicklers in die Cloud verlagert werden. Unterstützt werden dabei Entwicklungen für MacOS, iOS, iPadOS und WatchOS.Mit dem offiziellen Launch sind auch die Preise von Xcode Cloud bekanntgeworden. Die Kosten richten sich nach der beanspruchten Rechenzeit und werden in Stunden gemessen. Kostenlos lässt sich Xcode Cloud für 25 Compute-Stunden pro Monat nutzen. Für 50 US-Dollar pro Monat erhält man 100 Compute-Stunden, 250 Stunden schlagen mit 100 Dollar monatlich zu Buche, und 1000 Compute-Stunden gibt es für 400 Dollar pro Monat. Das Abo lässt sich je nach Bedarf jederzeit hoch- oder herunterstufen.Über die Nutzung von Xcode Cloud informiert das Dashboard von App Store Connect, in das neben dem Management der im App Store angebotenen Apps des jeweiligen Entwicklers auch das Beta-Test-Programm Testflight integriert. Die in der Cloud erstellten Builds lassen sich so direkt für Betatester einer App bereitstellen. (ubi)