Lenovo bringt Workstations mit Nvidia-Blackwell-GPU

Lenovo stellt eine neue Generation von Workstations der P-Serie vor, die auf die Entwicklung und Inferenz von KI direkt auf dem Gerät ausgelegt sind und auf Studierende, Ingenieure und Data Scientists zielen. Die Geräte gehören ins Spektrum der Hybrid-AI-Advantage-Lösungen von Lenovo
und sind jeweils mit einer Nvidia-GPU der RTX-Pro-Blackwell-Familie ausgestattet.
Zu den neu vorgestellten Workstations gehört das Thinkpad P14s Gen 7 als leichteste KI-fähige mobile Workstation im Lenovo Sortiment mit 14-Zoll-Bildschirm, Core-Ultra-Series-3-CPU bis 16 Cores oder Ryzen-AI-Pro-Prozessor bis Ryzen AI 9 HX Pro 470, je nach Prozessortyp mit Blackwell- oder Radeon-890M-GPU. Die KI-Leistung liegt bei bis zu 540 (Intel/Nvidia) oder 80 (AMD) TOPS.
Das 16-Zoll-Modell Thinkpad P16s Gen 5 ist ebenfalls wahlweise mit Intel- oder AMD-Prozessor erhältlich, die GPU-Ausstattung reicht bei beiden Varianten bis zur Nvidia RTX Pro 2000 Blackwell, was zur KI-Leistung bis 672 respektive 658 TOPS beiträgt. Mit an Bord sind bis zu 96 GB RAM und bis zu 4 TB SSD-Speicher. Mit diesem Gerät richtet sich Lenovo an "Ingenieure und Designer, die viel unterwegs sind"; es wiegt weniger als 1,6 Kilogramm.
Für Kreativprofis und Ingenieure mit kompromisslosem Leistungsbedarf hat der Hersteller das Thinkpad P1 Gen 9 mit Intel-Prozessor und Nvidia-GPU im Programm (bis 672 TOPS). Es handelt sich dabei um den leistungsstärksten Thinkpad-Laptop aller Zeiten, betont Lenovo
, und es sei die erste Wahl für Workflows, bei denen es auf Farben ankommt, für Rendering und für High-End-Visualisierung.
Zu den neuen KI-Laptops gesellt sich das Desktop-Modell Thinkstation P5 Gen 2 mit Xeon-600-Prozessoren und GPU vom Typ Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition. Dieses Gerät positioniert Lenovo unter anderem für komplexes 3D-CAD, hochauflösendes Rendering, medizinische Bildgebung, Molekülmodellierung und KI-Modellentwicklung. Die neu angekündigten Geräte sind je nach Modell in ausgewählten Märkten weltweit ab April bis Juni 2026 erhältlich. Preisangaben macht Lenovo bisher nicht.
(ubi)