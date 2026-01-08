cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
CES: Lenovo zeigt einen PC mit fast quadratischem Bildschirm
Quelle: Lenovo

CES: Lenovo zeigt einen PC mit fast quadratischem Bildschirm

Lenovo hat einen neuen All-in-One-PC mit fast quadratischem Display vorgestellt. Das Format soll beim Arbeiten mit Dokumenten, Code und Tabellen mehr Platz nach oben bringen.
8. Januar 2026

     

Auf der CES 2026 zeigte Lenovo einen All-in-One-PC mit fast quadratischem Bildschirm, der für mehr Übersicht im Arbeitsalltag gedacht ist. Der ThinkCentre X AIO Aura Edition hat laut Hersteller ein 27,6-Zoll-QHD-IPS-Panel im 16‑zu‑18-Format mit 2560 x 2880 Pixeln.

Das Display ist höher als typische 16:9- oder 3:2-Bildschirme und soll dadurch weniger Scrollen nötig machen. Lenovo nennt als Beispiel, dass sich zwei A4-Seiten im Hochformat gleichzeitig besser darstellen lassen. Ausserdem werden 98 Prozent DCI-P3, eine Antireflexbeschichtung, 60 Hertz und bis zu 300 cd/m2 Helligkeit genannt.


Zur Ausstattung werden ein Intel Core Ultra Series 3 bis hin zu Core Ultra X7 mit Intel-Arc-Grafik sowie bis zu 64 GB LPDDR5x-RAM und zwei M.2-SSD-Steckplätze genannt, dazu Windows 11, Wi-Fi 7 und Bluetooth 6.0. Optional gebe es laut Hersteller eine Smart-AI-Kamera mit bis zu 16 Megapixeln und 4K-Video samt Sichtschutzblende, ausserdem Deskview zum Digitalisieren von Papierdokumenten und eine Funktion, bei der der All-in-One gleichzeitig als PC und als externer Monitor mit geteiltem Bildschirm dienen kann. (dow)
(Quelle: Lenovo)
(Quelle: Lenovo)
(Quelle: Lenovo)
(Quelle: Lenovo)
(Quelle: Lenovo)
(Quelle: Lenovo)
(Quelle: Lenovo)
(Quelle: Lenovo)
(Quelle: Lenovo)
(Quelle: Lenovo)
(Quelle: Lenovo)


Weitere Artikel zum Thema

CES: Lenovo stellt Qira als geräteübergreifende KI vor

 7. Januar 2026 - Lenovo führt mit Qira eine KI ein, die als systemweite Funktion auf mehreren Geräten läuft und im Alltag helfen soll. Der Start ist für ausgewählte Lenovo-Geräte im ersten Quartal 2026 angekündigt, später sollen unterstützte Motorola-Smartphones folgen.

Lenovo bringt weiteres Notebook mit ausrollbarem Display

 9. Dezember 2025 - Lenovo könnte Gerüchten zufolge an der CES Anfang Jahr ein Notebook vorstellen, dessen Display nach links und rechts auf das Format 21:9 ausgefahren werden kann.

Lenovo zeigt Laptop mit drehbarem Bildschirm an der IFA

 1. September 2025 - Unbestätigten Meldungen zufolge soll Lenovo an der IFA in Berlin einen Laptop mit drehbarem Bildschirm zeigen. Ob der Prototyp allerdings je auf den Markt kommt, ist mehr als fraglich.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER