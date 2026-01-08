CES: Lenovo zeigt einen PC mit fast quadratischem Bildschirm

Auf der CES 2026 zeigte Lenovo
einen All-in-One-PC mit fast quadratischem Bildschirm, der für mehr Übersicht im Arbeitsalltag gedacht ist. Der ThinkCentre X AIO Aura Edition hat laut Hersteller ein 27,6-Zoll-QHD-IPS-Panel im 16‑zu‑18-Format mit 2560 x 2880 Pixeln.
Das Display ist höher als typische 16:9- oder 3:2-Bildschirme und soll dadurch weniger Scrollen nötig machen. Lenovo nennt als Beispiel, dass sich zwei A4-Seiten im Hochformat gleichzeitig besser darstellen lassen. Ausserdem werden 98 Prozent DCI-P3, eine Antireflexbeschichtung, 60 Hertz und bis zu 300 cd/m2 Helligkeit genannt.
Zur Ausstattung werden ein Intel Core Ultra Series 3 bis hin zu Core Ultra X7 mit Intel-Arc-Grafik sowie bis zu 64 GB LPDDR5x-RAM und zwei M.2-SSD-Steckplätze genannt, dazu Windows 11, Wi-Fi 7 und Bluetooth 6.0. Optional gebe es laut Hersteller eine Smart-AI-Kamera mit bis zu 16 Megapixeln und 4K-Video samt Sichtschutzblende, ausserdem Deskview zum Digitalisieren von Papierdokumenten und eine Funktion, bei der der All-in-One gleichzeitig als PC und als externer Monitor mit geteiltem Bildschirm dienen kann.
(dow)