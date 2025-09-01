cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Lenovo zeigt Laptop mit drehbarem Bildschirm an der IFA
Quelle: X/Evan Blass

Lenovo zeigt Laptop mit drehbarem Bildschirm an der IFA

Unbestätigten Meldungen zufolge soll Lenovo an der IFA in Berlin einen Laptop mit drehbarem Bildschirm zeigen. Ob der Prototyp allerdings je auf den Markt kommt, ist mehr als fraglich.
1. September 2025

     

Wenn Ende Woche in Berlin die diesjährige Ausgabe der internationalen Funkausstellung IFA ihre Tore öffnet, soll Lenovo die Messe zum Anlass nehmen, um eine innovative Weltneuheit vorzustellen.

Wie "Toms Hardware" mit Bezug auf den bekannten Leaker Evan Blass meldet, arbeitet man bei Lenovo an einem Konzept-Laptop mit einem drehbaren Bildschirm, der sich je nach Bedarf hochformatig oder querformatig nutzen lässt. Laut Blass soll Lenovo das Gerät an der IFA erstmals offiziell zeigen. Mittlerweile ist auf Youtube auch ein Video veröffentlicht worden, in dem gezeigt wird, wie sich der Bildschirm spielend leicht drehen lässt. Gerade bei Aufgaben wie Programmieren erweisen sich hochformatige Bildschrime oftmals als wertvoll, da sich viele Codezeilen aufs mal überblicken lassen.


Der Konzept-Laptop soll die Bezeichnungen Project Pivo oder VertiFlex tragen und dürfte an der IFA sicher für Aufsehen sorgen. Ob das Gerät allerdings jemals in Serienproduktion geht ist mehr als fraglich. (rd)





Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Mehr Know-how durch USV-Beratung
Wie Agentic AI Unternehmensprozesse transformiert
E-Days LiveWebinar 2025: Spannende Technologie-Tracks
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER