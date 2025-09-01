Lenovo zeigt Laptop mit drehbarem Bildschirm an der IFA

Wenn Ende Woche in Berlin die diesjährige Ausgabe der internationalen Funkausstellung IFA ihre Tore öffnet, soll Lenovo
die Messe zum Anlass nehmen, um eine innovative Weltneuheit vorzustellen.
Wie "Toms Hardware" mit Bezug auf den bekannten Leaker
Evan Blass meldet
, arbeitet man bei Lenovo an einem Konzept-Laptop mit einem drehbaren Bildschirm, der sich je nach Bedarf hochformatig oder querformatig nutzen lässt. Laut Blass soll Lenovo das Gerät an der IFA erstmals offiziell zeigen. Mittlerweile ist auf Youtube auch ein Video veröffentlicht worden, in dem gezeigt wird, wie sich der Bildschirm spielend leicht drehen lässt. Gerade bei Aufgaben wie Programmieren erweisen sich hochformatige Bildschrime oftmals als wertvoll, da sich viele Codezeilen aufs mal überblicken lassen.
Der Konzept-Laptop soll die Bezeichnungen Project Pivo oder VertiFlex tragen und dürfte an der IFA sicher für Aufsehen sorgen. Ob das Gerät allerdings jemals in Serienproduktion geht ist mehr als fraglich.
(rd)