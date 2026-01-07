CES: Lenovo stellt Qira als geräteübergreifende KI vor

Lenovo bringt mit Qira eine geräteübergreifende KI-Funktion ins System, die Nutzer im Alltag unterstützen soll und zunächst auf ausgewählten Lenovo-Geräten startet, bevor sie auf Motorola-Smartphones ausgeweitet wird. Nach Angaben
von Lenovo
beschreibt das Unternehmen Qira als "Ambient Intelligence", also eine KI, die im Hintergrund verfügbar ist, den Kontext versteht und nicht jedes Mal als separate App geöffnet werden muss.
Laut Unternehmen kann Qira je nach Einstellung Vorschläge anzeigen, sofort reagieren oder im Hintergrund warten, bis sie gebraucht wird. Lenovo nennt als Aktivierung den Sprachbefehl "Hey Qira", eine Taste oder ein Symbol, und sagt, Qira könne mit lokaler KI auch offline Aktionen ausführen und Aufgaben über Apps hinweg koordinieren.
Nach Angaben des Berichts gehören dazu Schreibhilfe direkt in E-Mails, Dokumenten, Nachrichten oder Notizen, Live-Interaktion beim Teilen von Bildschirm oder Kamera sowie Meeting-Funktionen wie Transkriptionen, Übersetzungen und Zusammenfassungen, sofern aktiviert. Das Unternehmen verweist beim Datenschutz auf eine hybride Architektur mit Schwerpunkt auf Verarbeitung auf dem Gerät und teilt mit, dass bestehende Lenovo AI Now-Nutzer Over-the-Air-Updates erhalten sollen.
(dow)