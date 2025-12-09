cnt
Lenovo bringt weiteres Notebook mit ausrollbarem Display
Quelle: "Windows Latest"

Lenovo bringt weiteres Notebook mit ausrollbarem Display

Lenovo könnte Gerüchten zufolge an der CES Anfang Jahr ein Notebook vorstellen, dessen Display nach links und rechts auf das Format 21:9 ausgefahren werden kann.
9. Dezember 2025

     

Ein Notebook mit einem Display, das nach oben ausgefahren werden kann, hat Lenovo bereits im Angebot. Nun soll laut einem Bericht von "Windows Latest" ein Gerät folgen, dessen Display auf die Seite erweitert werden kann. Das Notebook soll unter der Gaming-Marke Legion erscheinen und könnte Anfang Jahr im Rahmen des CES in Las Vegas vorgestellt werden.


Das Display des Geräts, das im Bericht Legion Pro Rollable genannt wird, soll nach links und rechts ausgefahren werden kann, bis es das Ultrawide-Format 21:9 erreicht, was es ideal für Gaming und Medienkonsum macht. Ob das Gerät standardmässig mit einem 14-, 15- oder 16-Zoll-Display bestückt ist, geht aus dem geleakten Promo-Bildmaterial nicht hervor, und auch sonst nennt "Windows Latest" kaum Spezifikationen, ausser, dass im Gerät eine Intel Core Ultra CPU arbeitet. (mw)


