CES: Lenovo zeigt Notebook mit ausrollbarem Display

Lenovo hat, wie viele andere PC-Hersteller auch, an der CES in Las Vegas eine ganze Flut von kommenden neuen Rechnern – viele davon mit AI-Funktionen – vorgestellt. Aus der Masse herausgestochen ist allerdings das Thinkbook Plus Gen 6 Rollable. Unter dem Namen ThinkBook Plus hat Lenovo bereits diverse innovative Geräte auf den Markt gebracht ("Swiss IT Magazine" hat beispielsweise das Thinkbook Plus Gen 3 an dieser Stelle getestet), in diesem Jahr kommt nun ein Notebook mit ausfahrbarem Display.Standardmässig bietet das Gerät ein 14-Zoll-OLED-Display, welches jedoch auf Knopfdruck respektive per Handgeste ausfahren kann – und zwar auf eine Diagonale von 16,7 Zoll, hochkant im Seitenverhältnis 8:9. Der Nutzer soll dadurch fast 50 Prozent mehr Displayfläche erhalten, auf der er arbeiten kann. Trotz dieser Funktion und des dahintersteckenden Mechanismus verspricht Lenovo für den 14-Zöller eine Dicke unter 20 Millimeter und ein Gewicht von lediglich 1,7 Kilogramm. Laut ersten Hands-on-Berichten soll das Gerät bei ausgefahrenem Display ausserdem weiterhin sehr stabil sein.Unter der Haube wird das ThinkBook Plus Gen 6 Rollable von Intels Core-Ultra-Prozessoren angetrieben, zudem gibt es Thunderbolt 4 und WiFi 7. Das OLED-Display soll mit 120 Hz arbeiten und eine Helligkeit von 400 Nits sowie eine 100-prozentige DCI-P3-Farbgenauigkeit aufweisen.