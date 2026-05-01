Bot-Traffic macht 53 Prozent des gesamten Internetverkehrs aus

Die Sicherheitsforscher von Thales haben ihren diesjährigen Bad Bot Report veröffentlicht und stellen fest, dass der durch Bots verursachte Traffic immer mehr zunimmt. So zeichneten Bots vergangenes Jahr für 53 Prozent des gesamten Webverkehrs verantwortlich; im Jahr davor waren es noch 51 Prozent. Sogenannte Bad Bots machen dabei den grössten Anteil aus, laut Thales beträgt der Anteil am gesamten Internetverkehr 40 Prozent.Eine wichtige Rolle beim Bot-Aufkommen spielt auch die Künstliche Intelligenz. So stieg die Zahl der KI-basierten Bot-Angriffe innert Jahresfrist von 2 auf 25 Millionen. Anders als traditionelle Bots würden diese versuchen, direkt mit Anwendungen und Programmierschnittstellen zu interagieren und Aufgaben auszuführen. Laut der Erhebung wurden bei Bot-Angriffen vergangenes Jahr in 27 Prozent der Fälle APIs ins Visier genommen. Dabei würden die Angriffe oftmals legitim erscheinen, da sie gültige Authentifizierungsdaten und korrekte Anfragen verwenden, tatsächlich aber Schwachstellen ausnutzen, um an sensible Daten zu gelangen. Besonders betroffen soll das Finanzwesen sein, auf das 24 Prozent der Bot-Angriffe entfallen. (rd)