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Anna's Archive muss Spotify 300 Millionen zahlen
Quelle: Depositphotos

Anna's Archive muss Spotify 300 Millionen zahlen

Anna's Archive ist in den USA zu 322 Millionen Dollar Schadenersatz an Spotify und drei grosse Musikfirmen verurteilt worden. Das Gericht reagiert damit auf das massenhafte Kopieren und Verbreiten von Songs aus dem Spotify-Katalog.
17. April 2026

     

Ein Bundesgericht in New York hat Anna's Archive, eine vor allem für die Verbreitung von Büchern und anderen Publikationen bekannte Schattenbibliothek, wegen des Auslesens und Veröffentlichens von Spotify-Musik zu einer Zahlung in dreistelliger Millionenhöhe verpflichtet. Der Fall knüpft an die Veröffentlichung von Millionen Spotify-Tracks via Torrent an, die bereits Anfang Jahr bekannt geworden war (Swiss IT Magazine berichtete). Wie "Engadget" meldet, wirft die Klage dem Archiv vor, insgesamt rund 86 Millionen Songs von Spotify kopiert zu haben. Ein Teil davon war demnach bereits veröffentlicht worden, weitere Dateien hätten später folgen sollen.

Geklagt hatten neben Spotify auch Universal Music, Warner Music und Sony Music. Aus Sicht der Kläger ging es um einen besonders weitreichenden Eingriff, weil nicht nur einzelne Titel, sondern ein grosser Teil des kommerziell relevanten Musikkatalogs betroffen gewesen sein soll. Anna's Archive hatte das Vorgehen laut dem Bericht in einem inzwischen gelöschten Blogbeitrag als Archivierung dargestellt.


Das Gericht gab den Klägern recht, nachdem die Betreiber von Anna's Archive nicht auf die Klage reagiert hatten. Spotify erhält mit 300 Millionen Dollar den grössten Teil der Summe. Weitere 7,5 Millionen Dollar gehen an Sony, 7,5 Millionen an Universal und 7,2 Millionen an Warner. (dow)


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