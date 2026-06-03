Microsoft Build: Entwickler-PC mit Nvidias neuem Chip

An der Entwickler-Konferenz Microsoft
Build, die vom 2. bis zum 3. Juni in San Francisco abgehalten wird, stellte Microsoft einen neuen Rechner seiner Surface-Produktreihe speziell für Entwickler vor. Das Gerät trägt den Namen Surface RTX Spark Dev Box und kommt mit Nvidias jüngst vorgestelltem Superchip RTX Spark ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Der Chip ist selbstverständlich auf die Entwicklung und Nutzung von KI-Anwendungen getrimmt und soll auch in einem neuen Surface Laptop verbaut werden, der zu einem noch nicht definierten Zeitpunkt im laufenden Jahr erhältlich sein soll.
Mit seiner nun vorgestellten RTX Spark Dev Box richtet sich Microsoft klar an Software Devs. Die Box kommt daher mit 128 GB Arbeitsspeicher und vorinstallierten Entwickler-Tools, vorkonfiguriert für KI-Entwicklung. Weiter sei bis zu einem Petaflop AI-Compute möglich, wie Microsoft schreibt.
Das Gehäuse ist aus 3D-gedrucktem Aluminium, die mannigfaltigen Aussparungen für die Luftzufuhr orientieren sich offensichtlich am Windows-Logo und Microsofts Kachel-Designs. Geboten werden mehrere USB-Anschlüsse (C und A), HDMI, Ethernet und ein klassischer Jack-Anschluss für Headphones und Speakers.
Beim vorgestellten Gerät handelt es sich um ein Pre-Release-Produkt, Änderungen seien weiterhin noch möglich, wie Microsoft
klarstellt. Weitere Details zu Ausstattung, Preis und Verfügbarkeit sind noch offen.
(win)