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Spezifikationen von Samsungs Galaxy Z Fold 8 geleaked
Quelle: Depositphotos

Spezifikationen von Samsungs Galaxy Z Fold 8 geleaked

Rund eine Woche vor der offiziellen Präsentation sind die Spezifikationen von Samsungs kommenden Foldables Galaxy Z Fold 8 und Galaxy Z Fold 8 Ultra durchgesickert.
16. Juli 2026

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Nachdem bereits Bilder von Samsungs kommendem Falt-Smartphone Galaxy Z Fold 8 herumgereicht wurden, sind jetzt auch die kompletten Spezifikationen vorab durchgesickert. Wie "Winfuture" in Erfahrung gebracht hat, verfügt das Fold 8 über ein faltbares 7,6-Zoll-Hauptdisplay mit einem 5,5-Zoll-Aussenbildschirm. Das 7,6-Zoll-AMOLED-Display bietet eine Auflösung von 2448 x 1848 Pixel, während der kleine Screen noch 1972 x 1248 Pixel darstellt.

Das Kamerasystem besteht aus einer Wide- und einer Ultrawide-Kamera mit je 50 MP. Der Akku bietet weiter eine Leistung von 4800 mAh und kann mit bis zu 45 Watt geladen werden. Für die Rechenpower sorgt schliesslich Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5 mit einer maximalen Taktfrequenz von 4,47 GHz, der von 12 GB RAM und wahlweise 256 GB oder 512 GB unterstützt wird. Zudem steht eine Version mit 12 oder 16 GB RAM und 1 TB Speicher zur Verfügung. Das Galaxy Z Fold 8 soll ab rund 2000 Euro verkauft werden.


Ebenfalls bekannt geworden sind die Specs der Ultra-Variante: Das Galaxy Z Fold 8 Ultra kann mit einem 8-Zoll-AMOLED-Display aufwarten, das 2184 x 1968 Pixel darstellt, während das 6,5-Zoll-Aussendisplay 1080 x 2520 Bildpunkte darstellt. Die 200-mm-Hauptkamera arbeitet mit 200 MP, während das Tele 10 und das Ultraweitwinkelobjektiv 50 MB unterstützen. Leistungsfähiger ist mit 5000 mAh auch der Akku ausgefallen. Unter der Haube entsprechen Prozessor- und Speicherkonfigurationen jenen des Standard-Modells. Für das Ultra-Modell müssen 2200 Euro auf den Tisch geblättert werden.

Samsung wird die beiden Foldables voraussichtlich kommende Woche vorstellen. (rd)




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