Spezifikationen von Samsungs Galaxy Z Fold 8 geleaked

Neuer IT-Ausbildungscampus 42 Zürich in Oerlikon eröffnet

Die gemeinnützigen Organisationen 42 Zürich bildet ab Januar 2027 in einem neuen Campus in Zürich-Oerlikon Studierende kostenlos und unabhängig von Voraussetzungen und Herkunft in Programmierung, KI und anderen IT-Disziplinen aus.