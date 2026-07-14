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Neuer IT-Ausbildungscampus 42 Zürich in Oerlikon eröffnet
Quelle: 42 Zürich

Neuer IT-Ausbildungscampus 42 Zürich in Oerlikon eröffnet

Die gemeinnützigen Organisationen 42 Zürich bildet ab Januar 2027 in einem neuen Campus in Zürich-Oerlikon Studierende kostenlos und unabhängig von Voraussetzungen und Herkunft in Programmierung, KI und anderen IT-Disziplinen aus.
14. Juli 2026

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42 Zürich, laut Eigendefinition ein gemeinnütziges Bildungsinstitut und Teil von 42 Switzerland sowie des internationalen 42 Network, hat in Zürich-Oerlikon einen neuen Bildungscampus für kostenfreie Ausbildung in Softwareentwicklung und künstlicher Intelligenz eröffnet. Die Räume des Campus liegen im Oerliker Coworking-Hub Spaces Z.One. Das Angebot richtet sich nach der Mitteilung an alle Personen ab 18 Jahren, unabhängig von Herkunft oder bisherigem Bildungsweg.

Die Ausbildung soll praxisorientiert ablaufen und setzt auf ein Peer-to-Peer-Modell ohne klassische Lehrpersonen, wobei ein Gamification-Ansatz zum Zug kommt. In 12 bis 24 Monaten sollen die Studierenden ihr Wissen in Projekten aufbauen, von den IT Grundlagen in Programmieren und Systemen über ein Praktikum bei den teilnehmenden Firmen bis hin zur Architektur autonomer Systeme. KI ist dabei im Lehrplan fix verankert. Ihre Spezialisierung bestimmen die Teilnehmenden selbst. Am Schluss kann je nach Wunsch und Voraussetzungen ein eidgenössischer Fachausweis oder an RNCP-Zertifikat stehen (Répertoire National des Certifications Professionnelles).


Bevor man am kostenlosen Bildungsangebot teilnehmen kann, muss man ein Auswahlverfahren durchlaufen. Dieses nennt sich "Piscine", also Schwimmbad, und soll den sprichwörtlichen kalten Sprung ins Wasser symbolisieren. Die Piscine startet am 14. September 2026. Interessierte können sich hier informieren und anmelden.
42-Zürich-CEO Cristin Bucher rechnet für den ersten Studiengang ab Januar 2027 mit rund 100 bis 150 Studierenden. Zum neuen Angbot sagt sie: "Wir holen 42 nach Zürich, weil im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz das Verständnis der Systeme dahinter zu einer der wichtigsten Zukunftskompetenzen wird. Zürich ist ein bedeutender Innovationsstandort, und die Wirtschaft braucht IT-Fachkräfte. Mit 42 Zürich geben wir Menschen eine Chance, die im klassischen Bildungssystem oft übersehen werden: Quereinsteigende, motivierte Technikaffine ohne Matura und Menschen in Care-Arbeit." Man lege Wert auf kulturelle Vielfalt und fördere explizit einen hohen Frauenanteil. Ein vergleichbarer Campus existiert in der Schweiz bereits in Lausanne. Das 42 Network nahm vor 10 Jahren seinen Anfang mit einer Programmierschule in Paris und zählt mittlerweile über 50 Standorte in mehr als 30 Ländern. (ubi)


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