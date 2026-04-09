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FFHS mit neuem Studiengang 'CAS Future Leadership und KI'
Quelle: Depositphotos

FFHS mit neuem Studiengang "CAS Future Leadership und KI"

Im August startet die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) den neuen Studiengang "CAS Future Leadership und KI". Führungskräfte erwerben dabei KI-Kompetenzen, um den KI-Einsatz kritisch zu beurteilen. Die Ausbildung dauert ein Semester und beginnt im August.
9. April 2026

     

Auf Führungskräfte kommen im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz gänzlich neue Anforderungen zu. Diese adressiert die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) mit dem neuen Studiengang "CAS Future Leadership und KI". Im praxisorientierten Studiengang erwerben die Teilnehmer Kompetenzen, um KI-Technologien fundiert zu verstehen, deren Einsatz kritisch zu beurteilen und Transformationsprozesse aktiv zu gestalten.

Wie die FFHS mitteilt, eignet sich das neue CAS für Führungskräfte, die den KI-Einsatz reflektiert gestalten wollen, die verteilte und partizipative Führungsmodelle erproben möchten und die Entscheidungen in komplexen, dynamischen Systemen treffen müssen.


Wie alle FFHS-Weiterbildungen wird auch der neue Lehrgang im Blended-Learning-Ansatz angeboten. So erfolgen 80 Prozent des Studiums im begleiteten Selbststudium und nur 20 Prozent werden als Präsenzunterricht durchgeführt. Der Studiengang beginnt im August und dauert ein Semester. Anmeldungen für die 5700 Franken teure Ausbildung werden bis 31. Mai entgegen genomnen; spätere Anmeldungen sind nach Verfügbarkeit möglich. (rd)


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