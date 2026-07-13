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Galaxy Watch 9 und Ultra 2 kommen am 6. August
Quelle: Evan Blass via Dealabs

Galaxy Watch 9 und Ultra 2 kommen am 6. August

Die nächste Generation von Samsungs Smartwatches steht in den Startlöchern und wird durchs Band merklich teurer als die aktuelle Familie. Dafür erhält man Qualcomms Wearable-Prozessor der neuesten Generation.
13. Juli 2026

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Samsung wird seine neuen Smartwatch-Modelle Galaxy Watch 9 und Galaxy Watch Ultra 2 am 22. Juli 2026 im Rahmen eines Unpacked-Events in London der Öffentlichkeit vorstellen, wie das Unternehmen offiziell bekanntgegeben hat. Ab diesem Datum lassen sich die Uhren vorbestellen, ausgeliefert wird ab dem 6. August. Die Namensgebung der neuen Modellreihe hat Samsung aus Versehen selbst auf einer Supportseite vorzeitig verlauten lassen. Die technischen Daten der Watch Ultra 2 können sich sehen lassen. Die Rede ist beim chinesischen Leaker Ice Universe Von einer Helligkeit von 5000 cd/m2 und einen Akku mit 800 mAh Kapazität – 35 Prozent mehr als bei der Vorgängerin. Im Kern arbeitet bei beiden neuen Modellen der neueste variable Prozessor von Qualcomm, der Snapdragon Wear Elite.


Das französische Online-Magazin "Dealabs", dem wir auch das Bild zu verdanken haben, informiert zudem über die erwarteten französischen Preise der neuen Galaxy Watches. Die Watch 9 kostet demnach je nach Variante (40 oder 44 mm, mit oder ohne 4G) zwischen 409 um 489 Euro. Die 47 mm grosse Galaxy Watch Ultra 2 schlägt demgegenüber mit satten 749 Euro zu Buche. Dies entspreche einer Preissteigerung von 30 Euro für die Watch 9 Reihe, während die Watch Ultra 2 gegenüber dem Vorgängermodell sogar 50 Euro mehr kosten soll. (ubi)


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