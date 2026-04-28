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Samsungs erste Smart Glasses geleakt
Quelle: Screenshot Youtube/Android Headlines

Samsungs erste Smart Glasses geleakt

Samsung soll noch dieses Jahr seine ersten Smart Glasses vorstellen, ein Leak gibt nun erste Einblicke in die Ausstattung und die weiteren Smart-Glass-Pläne der Südkoreaner.
28. April 2026

     

Samsungs erste Smart Glasses stehen in den Startlöchern. Die offizielle Ankündigung wird noch im laufenden Jahr erwartet, nun sind erste Informationen dazu an die Öffentlichkeit gedrungen, wie "Android Headlines" berichtet.

Sowohl optisch als auch feature-technisch gleicht Samsungs Brille den Geräten von Meta, die in Zusammenarbeit mit Oakley und Ray-Ban gebaut werden. Samsung hat sich derweil Kollaborationen mit den Brillenherstellern Warby Parker aus den USA und Gentle Monster aus Südkorea gesichert. Google arbeitet für seine eigenen Smart Glasses übrigens mit denselben beiden Herstellern zusammen. Auch bei Google werden noch im laufenden Jahr neue Informationen zu den kommenden Smart Glasses erwartet.


Ebenfalls wie bei Google soll auf Samsungs neuer Brille das Wearable-Betriebssystem Android XR laufen, als KI kommt Googles Gemini zum Einsatz. Alleine diese Tatsache dürfte sicherstellen, dass Samsung und Google ernsthafte Konkurrenz für Meta darstellen, denn Gemini hat aktuell einen deutlich besseren Ruf als Metas Sprachmodelle. Aktuell dominiert Mark Zuckerbergs Konzern mit seinen Smart Glasses den Markt noch regelrecht – Metas aktueller Marktanteil liegt deutlich über 70 Prozent.
Samsungs Smart Glasses, die angeblich unter dem Codenamen Jinju in Entwicklung sind, sollen noch ohne Display kommen. Ein zweites Modell namens Haean sei ebenfalls in Arbeit und soll mit Micro-LED-Display kommen. Eine Produktvorstellung ist hier jedoch frühestens 2027 zu erwarten.

Das diesjährige Modell wiegt laut dem Leak 60 Gramm und kommt mit einem Qualcomm Snapdragon AR1 Chip, einem Akku mit 155 mAh, einer 12-MP-Kamera von Sony und Wifi- sowie Bluetooth-Konnektivität. An der einen Ecke der Brille soll die Kamera verbaut sein, während an der anderen eine Status-LED anzeigen soll, wenn die Kamera läuft. (win)


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