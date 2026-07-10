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Connect bringt Ende August wieder Schweizer ICT-Branche zusammen
Quelle: Brack.Alltron

Connect bringt Ende August wieder Schweizer ICT-Branche zusammen

Die ICT-Fachmesse Connect von Brack.Allton findet am Ende August 2026 abermals in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon statt. Besucher erwarten zahlreiche Aussteller und ein breit angelegtes Vortragsprogramm.
10. Juli 2026

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Am 26. und 27. August 2026 findet die ICT-Fachmesse Connect erneut in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon statt. Brack.Alltron beziehungsweise Alltron und Brack Business öffnen die Tore der Veranstaltung für Fachhandelspartner, Geschäftskunden sowie ICT-Interessierte, dieses Jahr unter dem Motto "Unboxing Tomorrow".

Mit dabei sind rund 80 Aussteller und Partner, zudem erwartet Besucher ein Programm aus 40 Sessions, Fachvorträgen und Keynotes. Zu den Highlights gehören laut dem Veranstalter die Keynotes von KI-Pionier Benjamin Bargetzi zu Künstlicher Intelligenz und Zukunftstechnologien, von Raiffeisen-Chefökonom Fredy Hasenmaile zu wirtschaftlichen Entwicklungen sowie von Tanja Herrmann, Geschäftsführerin und Gründerin der Agentur House of Influence, zu KI im B2B-Marketing und digitaler Sichtbarkeit.


"Mit der Connect schaffen wir einen Ort, an dem die ICT-Community Wissen teilt, neue Perspektiven gewinnt und gemeinsam die Zukunft gestaltet", sagt Andrej Golob, Chief Sales Officer bei Brack.Alltron. Der Veranstalter erwartet auch in diesem Jahr wieder mehr als 1500 Besucher. Der Eintritt zur Messe ist kostenlos.

Das Programm im Überblick:

- Mittwoch, 26. August 2026, 13.00–18.00 Uhr, anschliessend Networking-Dinner
- Donnerstag, 27. August 2026, 09.00–17.00 Uhr, anschliessend Networking-Dinner
- Veranstaltungsort: Halle 550, Birchstrasse 150, 8050 Zürich-Oerlikon (sta)


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