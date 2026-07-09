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DuckDuckGo-Browser blockiert neu Youtube-Werbung
Quelle: DuckDuckGo

DuckDuckGo-Browser blockiert neu Youtube-Werbung

Der auf Privatsphäre bedachte Webbrowser von DuckDuckGo vermag ab sofort Werbevideos auf Googles Videoplattform Youtube zu blockieren.
9. Juli 2026

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DuckDuckGo, bekannt für seine Suchmaschine mit weitgehendem Schutz der Privatsphäre, hat den gleichnamigen Webbrowser um die Möglichkeit erweitert, auf Googles Videoplattform Youtube die Werbung auszublenden. Wie die Macher in einem Blog Post mitteilen, werden Werbeclips sowohl vor als auch während den eigentlichen Videos blockiert.

Das Feature ist unter Windows, MacOS und iOS standardmässig eingeschaltet, während Android-Nutzer die Funktion derzeit noch manuell aktivieren müssen. Das Feature lässt sich auf allen Plattformen über die Einstellungen aktivieren respektive deaktivieren, was auch funktioniert, während gerade ein Youtube-Video läuft.


Die Blockierung der Youtube-Werbung funktioniert über Filterlisten, die von der Community stammen. Wie bei anderen Werbeblockern auch kann die Nutzung zu Verzögerungen und zu längeren Ladezeiten führen.

Der DuckDuckGo-Browser für die Windows- und Mac-Plattform steht auf der Hersteller-Website zum Download zur Verfügung, während die Android- und iOS-Versionen bei Google Play und Apples App Store verfügbar sind. (rd)


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