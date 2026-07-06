Microsoft entlässt weitere 2,5 Prozent der Belegschaft

Microsoft steht wohl vor einer weiteren grossen Kündigungswelle. Wie mit der Sache vertraute Personen gegenüber "Business Insider" ausgesagt
haben, sollen die Entlassungen, die wohl noch diese Woche verkündet werden, 2,5 Prozent der Belegschaft betreffen. Bei den rund 220'000 Mitarbeitenden des Unternehmens müssten bis zu 5500 Leute den Hut nehmen.
Erwartet werden die Kündigungen in den Bereichen Sales, Consulting und in der Xbox Division. Zumindest einem Teil der gekündigten Leute will Microsoft
neue Rollen im Unternehmen anbieten können.
Die Kündigungen stehen dem Bericht zufolge in Verbindung mit den steigenden Investitionen in KI, die ausgeglichen werden müssen. Wahrscheinlich hätte es auch noch mehr Leute getroffen, hätte Microsoft im April 2026 kein Abfindungspaket für ältere Mitarbeitende ins Leben gerufen, die freiwillig das Unternehmen verlassen (Unsere Schwesterpublikation "IT Reseller" berichtete
).
(win)