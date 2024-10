Satya Nadella verdient 2024 insgesamt 63 Prozent mehr

Die Bezüge von Microsoft-CEO Satya Nadella erhöhen sich im Geschäftsjahr 2024 , das am 30. Juni 2024 endete, gegenüber 2023 um satte 63 Prozent, wie einer Mitteilung von Microsoft an die US-Börsenaufsicht SEC zu entnehmen ist. Das Vergütungspaket, zu einem guten Teil in Form von Microsoft-Aktien, beläuft sich demnach auf 79,1 Millionen US-Dollar – 2023 waren es noch rund 48,5 Millionen Dollar. Auf der anderen Seite hat Microsoft im Geschäftsjahr 2024 mehrere Tausend Mitarbeitende entlassen.Laut eines Briefs des Vergütungsausschusses an die Aktionäre, der in der Meldung an die SEC enthalten ist, hat Nadella "eine aussergewöhnliche Führungsleistung erbracht, die entscheidend für die extrem gute Performance des Unternehmens war und war auch persönlich für die laufende Neupositionierung der Investitionen und Prioritäten verantwortlich." Die Vergütungen ans Management für 2025 habe man zudem generell erhöht, um die spezifische Verbindung der Vergütung mit der wichtigen strategischen Priorität KI auszurichten. Der Fokus des Unternehmens liege ferner "auf der Erfüllung von Investorenerwartungen und Best Practices in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, während wir im Rahmen unserer Secure Future Initiative eine neue Leistungskategorie zur Förderung der Cybersicherheit eingeführt haben." (ubi)