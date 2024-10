Microsoft: Home Office bleibt erlaubt

Big Tech und Home Office respektive Remote-Arbeit ist eine eigenartige Kombination: Gerne schmückt man sich mit den Federn des innovativen Arbeitgebers, trotzdem beorderten auffällig viele US-Tech-Grössen ihre Mitarbeiter zurück in die Büros oder schränkten die Freiheiten massiv ein. Das fliegt derzeit beispielsweise Amazon Microsoft macht nun offenbar die Ausnahme: Wie einem Bericht von "Business Insider" zu entnehmen ist , hat man in Redmond kaum Probleme mit Home Office. Davon abrücken will man nur, wenn eine Verlangsamung der Produktivität bemerkt werden würde.Scott Guthrie, Executive Vice President bei Microsoft's Cloud and AI Group, soll dies in einem internen Meeting klargestellt haben, wie zwei anwesende Mitarbeiter angegeben haben.