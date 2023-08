Meta droht Mitarbeitern mit zu vielen Home-Office-Tagen mit Kündigung

22. August 2023 - Facebook-Mutter Meta erhöht den Druck auf Mitarbeiter im Home Office. Klare Ansage: Wer nicht mindestens drei Tage pro Woche ins Büro kommt, dem droht schlimmstenfalls die Kündigung.

Die Regelung betrifft im Rahmen der Return-to-Office-Regelungen ab dem 5. September 2023 alle Mitarbeiter, denen ein Büro zugewiesen ist. So wolle man vor Ort ein "starkes, wertvolles Erlebnis" bieten. Ausgenommen sind hingegen Angestellte mit einem entsprechenden Remote-Work-Modell. Sie dürfen aber wiederum nur maximal vier Tage in zwei Monaten im Büro verbringen. Das soll planbare Abläufe für die Zusammenarbeit ermöglichen.Meta ist nicht das einzige Unternehmen, das das Home-Office-Rad wieder zurückdrehen will. Auch Zoom hatte kürzlich eine unbedingte Regelung für Mitarbeiter gekippt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Apple sowie X (ehemals Twitter) haben vergleichbare Massnahmen angestossen (mehr lesen Sie hier und hier ). (sta)