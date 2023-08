Zoom beendet unbedingtes Home Office für Angestellte

8. August 2023 - Auch bei Zoom müssen die Angestellten wieder öfters ins Büro. Und das, obwohl das Unternehmen einer der grössten Profiteure der Pandemie war und bedingungslose Remote-Arbeit in Aussicht gestellt hatte.

Zoom pfeift seine Angestellten zurück ins Büro, zumindest teilweise. So sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einigermassen in der Nähe wohnen – die Rede ist von 50 Meilen Umkreis (ca. 80 km) – mindestens zwei Tage pro Woche im Büro anwesend sein, wie "Business Insider" berichtet Zoom ist mit der Entscheidung, Remote-Arbeit für seine Angestellten einzuschränken, nicht alleine. Unter anderem X, ehemals Twitter , und Apple ordern ihre Angestellten ebenfalls wieder regelmässiger, und im Fall von X gar permanent, in die Firmenbüros ("Swiss IT Magazine" berichtete hier und hier ) zurück. Auch Amazon und Disney haben die Heimarbeitstage bereits wieder eingeschränkt.