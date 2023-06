Zoom kommt auf Sony-TVs

(Quelle: Sony)

20. Juni 2023 - Eine Kooperation zwischen UCC-Spezialist Zoom und Sony bringt Zoom-Videokonferenzen auf Fernsehgeräte des japanischen Elektronikriesen.

Sony hat eine Kooperation mit Zoom Video Communications verkündet. Dank dieser soll Zoom auf die Bravia-Fernseher von Sony gebracht werden, so dass Besitzer eines solchen TVs von der Couch aus Videokonferenzen abhalten und an Chats teilnehmen können. Voraussetzung ist ein Sony-TV, der mit Android TV ausgestattet und mit einer Bravia Cam bestückt sind. Sony Bravia sei die erste TV-Marke, die die Zoom-for-TV-App im Google Play Store unterstützt, so Sony.Die App soll sämtliche gängigen Zoom-Funktionen unterstützen, so beispielsweise Videochats auf dem TV-Bildschirm, Bildschirmfreigaben und Kooperationstools. Die Bravia Cam wiederum soll erkennen, wo und in welcher Entfernung vom Fernseher sich die Anwender befinden, um die Ton- und Bildeinstellungen entsprechend anzupassen. Die App kann via Google Play auf kompatiblen Fernsehern heruntergeladen und installiert werden. (mw)