Zoom erhält E-Mail- und Kalenderdienst

(Quelle: Zoom)

9. November 2022 - Zoom entwickelt sich vom reinen Meeting-Tool immer mehr zur Kollaborationsplattform. Dazu gehört, neben einigen weiteren Neuerungen, die Integration eines E-Mail- und Kalender-Clients inklusive eigenen Services.

Zoom hat im Rahmen seines Events Zoomtopia 2022 einige interessante neue Funktionen für seine Kommunikationsplattform in Aussicht gestellt . Unter anderem soll Zoom einen E-Mail- und Kalender-Client erhalten, mit dem entsprechende Dienste in Zoom integriert werden können. Damit aber nicht genug: Zoom will Kunden in Zukunft auch eigene, selbst gehostete E-Mail- und Kalender-Services anbieten. Beides, also die neuen Clients und die neuen Services, werden derzeit in einer Beta-Phase getestet.Mit Spots wird Zoom seinen Kunden Anfang 2023 auch einen dauerhaften, virtuellen Co-Working-Space anbieten, in dem sie sich austauschen, zusammenarbeiten und in Verbindung bleiben können. Weiter wurde der Zoom Virtual Agent angekündigt, eine KI- und Chatbot-Lösung, die ebenfalls Anfang nächstes Jahr verfügbar sein und den Kundensupport verbessern soll. Geplant sind sowohl eine vollständige Integration in Zoom Contact Center als auch eine eigenständige Chatbot-Lösung.Und auch für Verkäufer wird es mit dem Zoom IQ Virtual Coach demnächst einen neuen Dienst geben, womit angeblich eine Vielzahl von Verkaufssituationen simuliert werden können. Gleichzeitig wird es Erweiterungen für die Zoom Developer Platform geben und Entwickler sollen bald in der Lage sein, ihre Apps auf dem Zoom Marketplace zu monetarisieren. (mv)