Zoom schafft "No Meeting Wednesday" ab

15. August 2023 - Bei Zoom finden jetzt auch Mittwochs wieder Meetings statt. Das Unternehmen schafft eine Regelung ab, die das bisher untersagt hatte.

Zoom streicht die sogenannte "No Meeting Wednesdays"-Regelung. Das hatte Zoom-CEO Eric Yuan in einem internen Memo an die Mitarbeitenden angekündigt, wie "Bloomberg" berichtet . Laut Yuan erschwere die Regel die Zusammenarbeit im Unternehmen.Mit diesem Schritt richtet sich Zoom abermals gegen die Präferenzen der Mitarbeitenden. Diese hatten laut dem Bericht in einer Umfrage zu Beginn der Pandemie angegeben, sich mehr Zeit "zum Denken, Planen, Konzentrieren und Ausführen", also grundsätzlich für ihre Arbeit fernab von Meetings zu wünschen. Anfang 2022 sprachen sich wiederum 84 Prozent der Mitarbeitenden dafür aus, die neue Regelung beizubehalten.