Opera schützt neu vor Angriffen auf die Zwischenablage

Die norwegische Softwareschmiede Opera
hat ihren gleichnamigen Browser um eine Lösung erweitert, die vor Angriffen auf die Zwischenablage schützt. Das Feature mit der Bezeichnung Paste Protect ist ein integriertes Schutz- und Warnsystem gegen sogenannte ClickFix-basierte Angriffe. Bei dieser Methode wird der User unter einem Vorwand dazu verleitet, angebliche Reparatur- oder Korrekturschritte durchzuführen, indem Code-Sequenzen in die Zwischenablage und dann in ein Terminalfenster kopiert werden, wodurch in Tat und Wahrheit Malware installiert wird oder Passwörter ausgelesen werden.
Der neue Injektionsschutz von Opera überwacht die Aktivitäten der Zwischenablage in Echtzeit auf bösartige Befehle, die vom User kopiert oder von einer Website dort abgelegt werden. Dabei kommen auf Windows, MacOS oder Linux zugeschnittene Erkennungstechniken zum Einsatz, um die Muster zu identifizieren, die auf bösartige Scripts hindeuten. Wird eine Bedrohung erkannt, wird der Kopiervorgang blockiert und eine Warnung wird eingeblendet.
Das Paste-Protect-Feature ist in der Desktop-Version von Opera standardmässig aktiviert. Die aktuelle Windows-Version von Opera steht wie gewohnt in unserer Freeware Library zum Download
zur Verfügung.
(rd)