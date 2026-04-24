Opera neu mit YouTube und Twitch-Integration

Die norwegische Softwareschmiede Opera
will ihren gleichnamigen Browser zum Multimedia-Hub erweitern und hat zu diesem Zweck die Videoplattform Youtube wie auch den Streaming-Dienst Twitch direkt in der Sidebar implementiert.
Wie die Macher in einem Blog-Beitrag
ausführen, gestaltet sich der Wechsel zwischen Tabs für Multitasking-Nutzer als mühsam, gerade wenn man während der Arbeit noch einen Live-Stream mitverfolgen möchte. Aus diesem Grund stellt man den Zugriff auf Youtube und Twitch neu via Sidebar zur Verfügung und ermöglicht es, das Sidebar-Panel anzupinnen, um das Video zu betrachten. Ein Klick darauf, öffnet das Video im Overlay-Modus.
Daneben haben die Macher im jüngsten Opera-Release noch eine weitere Neuerung untergebracht: Ein sogenannter Volume Booster macht es möglich, bei besonders leisen Audiosequenzen in einem Videostream die Lautstärke um bis zum Faktor fünf zu erhöhen. Dabei wird die Lautstärke nicht browser-weit erhöht, sondern lediglich für den aktuellen Tab.
Die aktuelle Windows-Version von Opera steht in unserer Freeware Library zum Download
zur Verfügung.
(rd)