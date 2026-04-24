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Opera neu mit YouTube und Twitch-Integration
Quelle: Opera

Opera neu mit YouTube und Twitch-Integration

Der Opera-Browser kann neu mit einer in der Sidebar implementierten Youtube- und Twich-Einbindung aufwarten. Darüber hinaus verfügt Opera neu über eine Funktion, um die Lautstärke bei leisen Streams zu erhöhen.
24. April 2026

     

Die norwegische Softwareschmiede Opera will ihren gleichnamigen Browser zum Multimedia-Hub erweitern und hat zu diesem Zweck die Videoplattform Youtube wie auch den Streaming-Dienst Twitch direkt in der Sidebar implementiert.

Wie die Macher in einem Blog-Beitrag ausführen, gestaltet sich der Wechsel zwischen Tabs für Multitasking-Nutzer als mühsam, gerade wenn man während der Arbeit noch einen Live-Stream mitverfolgen möchte. Aus diesem Grund stellt man den Zugriff auf Youtube und Twitch neu via Sidebar zur Verfügung und ermöglicht es, das Sidebar-Panel anzupinnen, um das Video zu betrachten. Ein Klick darauf, öffnet das Video im Overlay-Modus.


Daneben haben die Macher im jüngsten Opera-Release noch eine weitere Neuerung untergebracht: Ein sogenannter Volume Booster macht es möglich, bei besonders leisen Audiosequenzen in einem Videostream die Lautstärke um bis zum Faktor fünf zu erhöhen. Dabei wird die Lautstärke nicht browser-weit erhöht, sondern lediglich für den aktuellen Tab.

Die aktuelle Windows-Version von Opera steht in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)


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