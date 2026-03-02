cnt
Opera One 128 verbessert Split-Screen-Feature
Quelle: Opera

Opera One 128 verbessert Split-Screen-Feature

Neben einer ganzen Reihe von Fehlerkorrekturen wartet Opera One 128 mit einem stark verbesserten Split-Screen-Modus auf, der nun bis zu vier gleichzeitig dargestellte Tabs zulässt.
2. März 2026

     

Mit der neuen Version 128 basiert der Browser Opera One auf Chromium 144.0.173, ergänzt durch zahlreiche Verbesserungen bei Stabilität und Qualität. Die neueste Ausgabe bietet aber auch ein massiv verbessertes Split-Screen-Erlebnis: Neu lässt sich das Browserfenster in vier statt wie bisher zwei Bereiche einteilen. Die Inhalte von bis zu vier verschiedenen Tabs lassen sich so auf einen Blick erfassen, wobei man die Unterteilung per Drag&Drop beliebig verschieben kann. Dabei besteht neben der bisherigen vertikal unterteilten Ansicht von zwei Tabs neu die Möglichkeit, das Fenster horizontal oder in einem 2x2-Gitter zu unterteilen.

Neu gibt es im Split-Screen-Modus nun noch eine Adresszeile zuoberst im Browserfenster – bisher hatte jeder Teilbereich eine eigene, was erstens Platz wegnahm und zweitens wenig übersichtlich war. Die aktiven Split-Screen-Tabs erscheinen in dieser Unified Address Bar in Form sogenannter Domain Chips. Mit einem Klick auf einen der Domain Chips lässt sich die volle URL einsehen. Durch Verschieben der Domain Chips kann zudem die Reihenfolge der Tabs verändert werden, und einzelne Tabs lassen sich via Domain Chip schliessen. Verbessert hat Opera auch die hinter dem Split-Screen-Modus stehende Status- und Workspace-Logik. Die Wiederherstellung kürzlich geschlossener Tabs und die Arbeit mit verschiedenen Workspaces werden so vereinfacht, und Spezialfälle, die früher mit einem Crash endeten, lassen sich vermeiden.


Eine komplette Liste der Änderungen und Neuerungen findet sich im Changelog. Opera One 128 für Windows steht in unserer Freeware Library zum Download bereit. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Opera bringt verbessertes Tab-Management

 15. Januar 2026 - Die jüngste Version des Opera-Browsers kann mit einem verbesserten Tab-Management aufwarten und verfügt über eine aufgefrischte, schnellere KI-Implementierung.

Opera öffnet KI-Browser Neon für die Allgemeinheit

 14. Dezember 2025 - Operas KI-Browser Neon ist ab sofort ohne Warteliste zugänglich und bietet für 20 Dollar pro Monat Zugang zu diversen kostenpflichtigen KI-Modellen.

Opera ergänzt Browserflotte mit neuen KI-Features

 2. Dezember 2025 - Ab sofort erhalten Opera One, Opera GX und Opera Neon stark erweiterte KI-Fähigkeiten auf Basis von Googles neuesten Gemini-Modellen. Der Hersteller sieht den Browser als "nächstes KI-Grenzgebiet".


