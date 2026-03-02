Opera One 128 verbessert Split-Screen-Feature

Mit der neuen Version 128 basiert der Browser Opera
One auf Chromium 144.0.173, ergänzt durch zahlreiche Verbesserungen bei Stabilität und Qualität. Die neueste Ausgabe bietet aber auch ein massiv verbessertes Split-Screen-Erlebnis: Neu lässt sich das Browserfenster in vier statt wie bisher zwei Bereiche einteilen. Die Inhalte von bis zu vier verschiedenen Tabs lassen sich so auf einen Blick erfassen, wobei man die Unterteilung per Drag&Drop beliebig verschieben kann. Dabei besteht neben der bisherigen vertikal unterteilten Ansicht von zwei Tabs neu die Möglichkeit, das Fenster horizontal oder in einem 2x2-Gitter zu unterteilen.
Neu gibt es im Split-Screen-Modus nun noch eine Adresszeile zuoberst im Browserfenster – bisher hatte jeder Teilbereich eine eigene, was erstens Platz wegnahm und zweitens wenig übersichtlich war. Die aktiven Split-Screen-Tabs erscheinen in dieser Unified Address Bar in Form sogenannter Domain Chips. Mit einem Klick auf einen der Domain Chips lässt sich die volle URL einsehen. Durch Verschieben der Domain Chips kann zudem die Reihenfolge der Tabs verändert werden, und einzelne Tabs lassen sich via Domain Chip schliessen. Verbessert hat Opera auch die hinter dem Split-Screen-Modus stehende Status- und Workspace-Logik. Die Wiederherstellung kürzlich geschlossener Tabs und die Arbeit mit verschiedenen Workspaces werden so vereinfacht, und Spezialfälle, die früher mit einem Crash endeten, lassen sich vermeiden.
Eine komplette Liste der Änderungen und Neuerungen findet sich im Changelog
. Opera One 128 für Windows steht in unserer Freeware Library zum Download bereit
.
(ubi)