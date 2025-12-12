cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Opera öffnet KI-Browser Neon für die Allgemeinheit
Quelle: Opera

Opera öffnet KI-Browser Neon für die Allgemeinheit

Operas KI-Browser Neon ist ab sofort ohne Warteliste zugänglich und bietet für 20 Dollar pro Monat Zugang zu diversen kostenpflichtigen KI-Modellen.
12. Dezember 2025

     

Opera lässt seinen experimentellen KI-Browser Opera Neon auf die breite Öffentlichkeit los. Wie der Browser-Hersteller mitteilt, ist der zuvor nur in einer geschlossenen Founders-Phase verfügbare Browser damit ab sofort ohne Warteliste zugänglich und kann im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements genutzt werden.

Opera Neon richtet sich an KI-Poweruser und soll als Testumgebung für neue, noch in der Entwicklung befindliche KI-Technologien dienen. Im Unterschied zu klassischen Webbrowsern setzt Neon auf agentenbasierte KI. Diese kann nicht nur Webseiten anzeigen, sondern eigenständig Aufgaben ausführen, Recherchen durchführen oder Web-Anwendungen erstellen. Der Browser basiert auf einer modellunabhängigen KI-Engine, die mehrere KI-Dienste in einer Oberfläche bündelt. Laut Opera soll dadurch der Bedarf an mehreren separaten Abonnements entfallen. Zum Funktionsumfang gehören unter anderem spezialisierte KI-Agenten für Chat, Automatisierung und Content-Erstellung sowie ein Research-Agent, der komplexe Themen recherchiert und zusammenfasst. User erhalten dabei Zugriff auf aktuellste KI-Modelle, darunter Gemini 3 Pro, GPT-5.1 und Nano Banana Pro.


Opera Neon wird als Abonnement zu einem Preis von 19.90 US-Dollar pro Monat angeboten. Opera-Neon-Nutzer sollen so nur eine einzige monatliche Gebühr für verschiedene KI-Dienste bezahlen, anstatt dass sie mehrere separate Abonnements abschliessen müssen. (mw)
(Quelle: Opera)
(Quelle: Opera)
(Quelle: Opera)
(Quelle: Opera)
(Quelle: Opera)
(Quelle: Opera)


Weitere Artikel zum Thema

Opera startet den KI-Browser Neon

 1. Oktober 2025 - Neon ist Operas neuer KI-Browser, der als Agent im echten Web arbeitet und mit Tasks, Cards und Neon Do komplexe Schritte übernimmt.

Opera will mit dem KI-Browser Neon das Internet neu denken

 29. Mai 2025 - Im Internet der Zukunft, dem AI Agentic Web, sollen KI-Agenten Anweisungen in natürlicher Sprache von Menschen ausführen. Das geht weit über die Informationsbeschaffung hinaus – Operas neuer Browser Neon soll etwa auch coden können.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER