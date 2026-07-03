Windows 11 bekommt flexibleres Startmenü

Microsoft arbeitet weiter an Verbesserungen beim Startmenü von Windows 11. Nachdem unlängst eine neue Version mit ausblendbaren Empfehlungen und nicht bearbeitbarer Kategorienansicht ausgerollt wurde, soll das kommende Feature Update 26H2 einem Bericht
von "Windows Latest" zufolge nun endlich die von vielen gewünschten Verbesserungen bringen.
Die nächste Inkarnation des Startmenüs, derzeit im Experimental Build 26300.8553 zu begutachten, soll dann die Möglichkeit bieten, die aktuell fixe Grösse den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Dazu stehen ein grösseres und ein kleineres Layout zur Verfügung, die sich durch die Anzahl der Spalten und die Breite der Kategorien unterscheiden. Dazu lassen sich die angepinnten Apps, die App-Liste wie auch die Empfehlungen individuell ausblenden, was zudem auch für den Account-Namen und das Profilbild möglich ist.
Die Performance des Startmenüs hat Microsoft
bereits im Mai mit dem Update KB5089873 adressiert, doch will Microsoft hier laut "Windows Latest" grundlegend nachbessern. Die aktuell Web-basierte Komponente soll auf Basis von nativen WinUI Frameworks neu designt werden, wobei hierfür noch kein Release-Datum in Aussicht gestellt wurde.
(rd)