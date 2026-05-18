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Neuerungen für die Windows-11-Taskbar
Quelle: Microsoft

Neuerungen für die Windows-11-Taskbar

In der neusten Windows-11-Vorschau im Experimental Channel bringt Microsoft neue Taskbar-Optionen, weniger störende Benachrichtigungspunkte für Widgets, verbesserte Relevanz bei der Suche im Startmenü und weitere kleinere Neuerungen.
18. Mai 2026

     

Mit der Windows 11 Insider Preview, Build 26300.8493, hat Microsoft im Experimental Channel "neue" Optionen für die Taskbar eingeführt, die es in früheren Windows Versionen teils schon einmal gab. Die Taskbar lässt sich damit, wie von vielen Usern gewünscht, wieder nach Lust und Laune an allen vier Bildschirmrändern positionieren. Dazu geht man in den Settings nach Personalization > Taskbar > Taskbar Behaviors. Wie Microsoft in einem Artikel festhält, erscheinen Tooltips, Flyouts und zugehörige Animationen dann nach wie vor aus der Taskbar heraus, und die meisten schon bisher verfügbaren Personalisierungen gelten weiterhin.

Als zweite Neuerung präsentiert Microsoft eine verkleinerte Variante der Taskleiste – für User, die den nutzbaren Bildschirmplatz maximieren wollen. Die Icons werden kleiner dargestellt, ebenso ist die Höhe der Taskbar geringer. Elemente wie Start, Suche und das System Tray skalieren ebenfalls entsprechend. Auch diese Option lässt sich in den Settings unter Taskbar Behaviors aktivieren.


Neues ist auch für die Widgets zu vermelden: Sie sollen künftig weniger stören. Dazu soll als Erstes in der vorliegenden Insider Preview eine klitzekleine Änderung dienen: Ist die Option Taskbar Badging aktiviert, entspricht die Farbe der Badges bei den Widgets künftig der eingestellten Akzentfarbe von Windows – es wird nicht mehr alles stur in Rot angezeigt. Auf diese Weise will Microsoft den Dringlichkeitscharakter von Benachrichtigungselementen entschärfen, die keine sofortige Aufmerksamkeit erfordern. Ausserdem sollen beim nur gelegentlichen Gebrauch von Widgets generell weniger Hinweise eingeblendet werden. Weiter erscheinen bei der Suche im Startmenü Dateien und Apps neu mit höherer Zuverlässigkeit vor Ergebnissen aus dem Web. Noch mehr Verbesserungen für die Relevanz der Suchergebnisse sind für künftige Versionen geplant. (ubi)
Windows 11 Taskbar links am Bildschirm (Quelle: Microsoft)
Windows 11 Taskbar grosse und kleine Variante (Quelle: Microsoft)
Windows 11 Taskbar links am Bildschirm (Quelle: Microsoft)
Windows 11 Taskbar grosse und kleine Variante (Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)


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