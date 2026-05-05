Copilot-Buttons adieu: Microsoft beginnt mit Aufräumarbeiten in Windows

Microsoft will das Vertrauen seiner Windows-Nutzer zurückgewinnen und hat Berichten zufolge eigens dafür das interne Projekt K2 ins Leben gerufen.
Versprochen werden mehr Stabilität und bessere Performance für das Betriebssystem, ausserdem wolle man, indem man wieder besser aufs Feedback der Nutzerschaft eingeht, deren Vertrauen zurückgewinnen. Nachdem Pavan Davuluri, Executive Vice President Windows and Devices bei Microsoft
, die Massnahmen ankündigte, veröffentlichte Marcus Ash, CVP Design and Research for Windows and Devices, nun einen weiteren Artikel mit mehr Details.
Das grosse Stichwort rund um den angeblichen Kulturwandel in Redmond und die damit einhergehenden Massnahmen für Windows ist offenbar weiterhin "Stolz". Man wolle stolz sein auf das OS, man wolle dass die Insider stolz darauf sind, Einfluss auf die Entwicklung von Windows zu haben. "Meine Bitte an euch:", so Ash an die Windows Insider. "Probiert die Funktionen aus, stellt sie auf die Probe, und lasst uns gemeinsam ein Produkt weiterentwickeln, auf das wir stolz sein können."
Ein erster Schritt war die unlängst verkündeten Anpassungen
am Windows Insider Program, um etwas Ordnung zu schaffen. Die weiteren Schritte sind nun etwa dafür zu sorgen, dass Windows Updates zu weniger Störungen und Unterbrüchen führen. In der Kategorie Performance wiederum arbeitet Microsoft
sowohl an der Architektur des File Explorers, um diesen schneller und stabiler zu machen als auch an der System-Performance von Windows allgemein. Weiter soll die Kontrolle über Widgets und den Feed verbessert werden.
Bemerkenswert sind die Änderungen an den KI-Features, die in den letzten Monaten und Jahren Einzug gehalten haben und bei weitem nicht überall auf Gegenliebe stiessen. In Snipping Tool und der Photos App verschwinden die "Ask Copilot"-Buttons komplett. Und in Notepad wird der Copilot-Knopf mit dem Menüpunkt "Writing Tools" ersetzt.
In naher Zukunft sollen weiter die langerwarteten Customizing-Möglichkeiten für die Taskbar und das Startmenü kommen. Ausserdem soll die Suche verbessert werden.
(win)